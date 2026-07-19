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19 июля, 02:31

Российская туристка в тяжёлом состоянии после избиения в грузинском отеле

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julimurr

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julimurr

Российская туристка находится в тяжёлом состоянии в больнице Кахетии. Девушка получила перелом носа при нападении в пятизвёздочной гостиницы гостинице. О состоянии пострадавшей сообщила её подруга Владислава Бородина.

«Мы находимся в полицейском участке, моя подруга находится в тяжёлом состоянии в больнице, у неё сломан нос, вылезает хрящ»,приводит слова подруги РИА «Новости».

По словам Владиславы, девушки заселились в номер на третьем этаже и вышли на балкон. Одна из них открыла шампанское, и брызги полетели вниз. На площадке под балконом проходила свадьба. Гости мероприятия начали кричать. Сначала в номер поднялись сотрудники службы безопасности отеля. Они заявили, что туристки сломали аппаратуру диджея из-за попавшей влаги.

После ухода охранников в номер пришёл молодой человек. Он обвинил гостей в срыве свадьбы своего брата. Злоумышленник также спросил, зачем русские приехали в Грузию. Пострадавшая попыталась вытолкнуть агрессора из комнаты, но получила удар.

В Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле
В Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле

Ранее Life.ru сообщал, что конфликт разгорелся на территории гостиницы во время свадебного торжества. Балкон номера выходил прямо на площадку для мероприятия. По версии девушек, гость свадьбы ворвался в их комнату, проявил агрессию и нанес удар одной из туристок. Нападавшего задержали.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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