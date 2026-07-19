Российская туристка в тяжёлом состоянии после избиения в грузинском отеле

Российская туристка находится в тяжёлом состоянии в больнице Кахетии. Девушка получила перелом носа при нападении в пятизвёздочной гостиницы гостинице. О состоянии пострадавшей сообщила её подруга Владислава Бородина.

«Мы находимся в полицейском участке, моя подруга находится в тяжёлом состоянии в больнице, у неё сломан нос, вылезает хрящ», — приводит слова подруги РИА «Новости».

По словам Владиславы, девушки заселились в номер на третьем этаже и вышли на балкон. Одна из них открыла шампанское, и брызги полетели вниз. На площадке под балконом проходила свадьба. Гости мероприятия начали кричать. Сначала в номер поднялись сотрудники службы безопасности отеля. Они заявили, что туристки сломали аппаратуру диджея из-за попавшей влаги.

После ухода охранников в номер пришёл молодой человек. Он обвинил гостей в срыве свадьбы своего брата. Злоумышленник также спросил, зачем русские приехали в Грузию. Пострадавшая попыталась вытолкнуть агрессора из комнаты, но получила удар.

Ранее Life.ru сообщал, что конфликт разгорелся на территории гостиницы во время свадебного торжества. Балкон номера выходил прямо на площадку для мероприятия. По версии девушек, гость свадьбы ворвался в их комнату, проявил агрессию и нанес удар одной из туристок. Нападавшего задержали.