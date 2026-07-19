В ОП предложили проверять домашние задания школьников устно из-за ИИ

Российские школьники могут столкнуться с новым подходом к проверке домашних заданий – их предлагают не только сдавать, но и устно объяснять учителю. Такая мера, по мнению представителей Общественной палаты РФ, поможет снизить использование искусственного интеллекта при выполнении работ.

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил РИА «Новости», что письменной проверки сегодня недостаточно. По его словам, ученик должен понимать материал и уметь рассказать, каким образом пришёл к ответу.

«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью ИИ, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке. То есть ты не просто принёс письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты её сделал», – сказал Гриб.

Представитель ОП отметил, что активное использование нейросетей без контроля может привести к ситуации, когда оценки перестанут отражать реальные знания учеников. По его мнению, школьники должны подтверждать свои навыки самостоятельно.

«Я считаю, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий. И проверка должна осуществляться в устной форме», – заключил Гриб.

По словам замсекретаря палаты, такой подход позволит учителям лучше понимать уровень подготовки учеников. При этом вопрос организации дополнительных проверок ещё требует обсуждения.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Решение закрепили в официальном документе ведомства, где исключили пункт о допустимом объёме домашней работы для учеников первого класса. Теперь обучение в начальной школе на этом этапе будет проходить без заданий на дом.