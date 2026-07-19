Авианосец Франции участвовал в разведке по ситуации на Украине

Авианосная группа Франции во главе с кораблём «Шарль де Голль» выполняла задачи по сбору информации о ситуации в зоне украинского конфликта. Об этом заявил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес в интервью Journal du Dimanche.

По словам военного, изначально авианосец направили на Ближний Восток для защиты французских военнослужащих в регионе, однако его миссия оказалась шире. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил экипажу продолжить оценку обстановки сразу на нескольких направлениях.

«Он попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем», – заявил адмирал.

Де Поссес пояснил, что французские военные отслеживали действия различных участников конфликтов и передавали собранные сведения для анализа. Эти данные, по его словам, использовались для принятия дальнейших решений.

«Задачи состояли в наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями различных игроков, присутствующих в этой зоне», – рассказал командующий авианосной группой.

Адмирал не уточнил, какие именно сведения удалось получить в ходе миссии и какие решения были приняты на их основе. При этом он подтвердил, что французские силы активно участвовали в оценке международной обстановки сразу в нескольких горячих точках.

Ранее Life.ru писал, что Франция вызвала российского посла после обвинений в кибератаках. Париж заявил о введении санкций против нескольких лиц и компаний, которых считает причастными к предполагаемым атакам на европейские структуры. Российская сторона обвинения французских властей не подтверждала.