10 лет бонусом: В Минздраве объяснили, кого ВОЗ считает молодёжью

Академик РАН и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил сдвинуть официальную планку молодёжного возраста до 40 лет. Сейчас закон относит к этой категории граждан от 14 до 35 лет, причём ещё недавно верхняя граница была на пять лет ниже. По мнению учёного, пересмотр рубежа отразил бы реальные перемены в укладе жизни: люди дольше сохраняют работоспособность, ясный ум и физическую форму, а многие и после 65 лет продолжают трудиться, получая пенсию.