В МИД сообщили о доверительном диалоге с Китаем по всем аспектам мира на Украине

Москва и Пекин поддерживают постоянный диалог по урегулированию украинского конфликта. Стороны напрямую и без публичных разногласий обсуждают ключевые события на дипломатическом треке, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события на данном направлении», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

По словам Руденко, российская сторона ценит позицию КНР, поскольку Пекин рассматривает конфликт не изолированно, а с учётом его геополитических причин и интересов безопасности всех вовлечённых государств.

Замминистра также приветствовал стремление Китая содействовать мирному разрешению кризиса. Он подчеркнул, что Пекин остаётся привержен международному праву, Уставу ООН и стратегическому партнёрству с Москвой.

Россия и КНР сходятся в том, что устойчивое соглашение невозможно без устранения первопричин конфликта. Этот подход был закреплён в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров 20 мая.

Москва и Пекин также выступают против попыток отдельных государств и военных блоков укреплять собственную безопасность за счёт законных интересов других стран. По словам Руденко, такая позиция соответствует выдвинутой Си Цзиньпином Глобальной инициативе безопасности.

Ранее Путин сообщил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином установились доверительные отношения. Он рассказал, что китайский коллега называет его своим старым другом, и он отвечает взаимностью, подчеркнув, что это не простая дипломатическая фраза.