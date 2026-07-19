«Руки как у мумии»: 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили в Сети за честное фото без ретуши
Юлия Высоцкая столкнулась с хейтом из-за фото в майке и шортах без фильтров
Юлия Высоцкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavysotskayaofficial
Актриса Юлия Высоцкая подверглась травле в соцсетях из-за снимка без фильтров и в откровенном наряде. О новом интернет-скандале вокруг 52-летней артистки сообщает Teleprogramma.org.
Под свежим кадром, опубликованным в личном блоге, недоброжелатели оставили множество язвительных комментариев о её возрасте и фигуре. Особенно много негатива обрушилось на руки актрисы, показавшиеся некоторым излишне худыми.
Впрочем, нашлись и те, кто вступился за звезду. Поклонники напомнили, что для своих лет она выглядит превосходно, а стройность — результат дисциплины, правильного питания и регулярных тренировок, а не признак болезни.
Сама Высоцкая критику пока никак не комментировала.
Ранее журналисты подсчитали, что бизнес-империя Юлии Высоцкой по итогам 2025 года принесла выручку в 164 миллиарда рублей. Телеведущая числится учредителем 67 компаний, а их совокупный чистый заработок превысил 6,7 миллиарда. Основной костяк — 53 фирмы — занимается розничной торговлей лекарствами, остальные работают в кино, ресторанном деле, доставке еды и аренде.
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