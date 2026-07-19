«Руки как у мумии»: 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили в Сети за честное фото без ретуши

Актриса Юлия Высоцкая подверглась травле в соцсетях из-за снимка без фильтров и в откровенном наряде. О новом интернет-скандале вокруг 52-летней артистки сообщает Teleprogramma.org.

Под свежим кадром, опубликованным в личном блоге, недоброжелатели оставили множество язвительных комментариев о её возрасте и фигуре. Особенно много негатива обрушилось на руки актрисы, показавшиеся некоторым излишне худыми.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за звезду. Поклонники напомнили, что для своих лет она выглядит превосходно, а стройность — результат дисциплины, правильного питания и регулярных тренировок, а не признак болезни.

Сама Высоцкая критику пока никак не комментировала.

Ранее журналисты подсчитали, что бизнес-империя Юлии Высоцкой по итогам 2025 года принесла выручку в 164 миллиарда рублей. Телеведущая числится учредителем 67 компаний, а их совокупный чистый заработок превысил 6,7 миллиарда. Основной костяк — 53 фирмы — занимается розничной торговлей лекарствами, остальные работают в кино, ресторанном деле, доставке еды и аренде.