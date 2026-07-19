Мелкая деталь может убить: 200 тысяч пар опасных сандалий для детей попали в магазины

В США объявили масштабный отзыв детских сандалий бренда Cat & Jack из-за возможной угрозы для малышей. Декоративные элементы на обуви могут отрываться и представлять опасность удушья.

Под отзыв попали сандалии с плетёными ремешками, золотистыми пряжками и пластиковыми жемчужинами. Всего производитель должен изъять более 200 тысяч пар обуви.

Американская Комиссия по безопасности потребительских товаров получила 23 обращения от покупателей, которые сообщили об отсоединении декоративных деталей. При этом случаев травмирования детей зафиксировано не было.

Опасная обувь продавалась в магазинах с января по май 2026 года. Стоимость одной пары составляла около 20 долларов.

Покупателям рекомендуют немедленно прекратить использование сандалий и вернуть их продавцу или производителю. Владельцам обуви обещают полностью компенсировать расходы.

Производитель и контролирующие органы напоминают родителям, что маленькие дети часто тянут предметы в рот, поэтому даже небольшие детали игрушек, одежды или обуви могут стать причиной серьёзной опасности.

Ранее в Австрии задержали 39-летнего местного жителя, который, предположительно, добавлял крысиный яд в банки с детским питанием HiPP. Злоумышленник также требовал выкуп в размере 2 млн евро в криптовалюте у производителя.