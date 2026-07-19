Смоленский бизнесмен поплатился за продажу по дешёвке боевых волчков из китайского фэнтези

Смоленский суд наказал рублём торговца, выставившего на интернет-площадке пиратские версии популярных игровых наборов. Материалами дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости», подтверждается взыскание с ответчика свыше 2,3 миллиона рублей.

Речь идёт о вселенной «Инфинити Надо», основанной на китайском фэнтезийном мультсериале о волшебных волчках. Бренд игрушек Infinity Nado включает волчки и пусковые механизмы, которые коллекционируют и используют в турнирах.

Иск к бизнесмену подала компания «Айпи Дебтс», отстаивающая интересы китайской Alpha Group Co — держателя эксклюзивных авторских прав на франшизу. Ответчик реализовывал три игровых набора примерно за тысячу рублей, тогда как официальный распространитель предлагает те же позиции более чем за три тысячи.

Причинённый урон правообладатель оценил, умножив стоимость оригинального товара на количество сбытых контрафактных копий. Сумма вышла порядка 7,8 миллиона рублей.

Судья в своём вердикте отдельно отметил, что реальный ущерб превышает заявленную истцом сумму компенсации. В итоге исковые требования были удовлетворены в полном объёме.

Ранее Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 15 фигурантам дела об аксайских рынках. Организатор преступного сообщества Карим Бабаев и экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, руководивший муниципалитетом 27 лет, получили по 17 лет строгого режима и многомиллионные штрафы. Сыновьям Бабаева Вадиму и Эдуарду, а также предпринимателям Рифату Капкаеву, Александру Карпенко и Александру Лобко назначили по 9 лет общего режима со штрафами по 2 миллиона рублей каждому.