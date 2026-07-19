Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 06:42

МИД РФ: Размещение ракетного комплекса Typhon в Южной Корее повлечёт ответ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Россия даст адекватный ответ, если Республика Корея разместит на своей территории американский комплекс Typhon, который может использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью полёта до 2 тыс. км. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечёт за собой соответствующую реакцию», — предупредил дипломат в беседе с ТАСС.

Американский ракетный комплекс Typhon — это мобильная наземная пусковая установка, разработанная компанией Lockheed Martin. Она предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет SM-6 (Standard Missile-6) с наземных платформ.

«У меня теперь нет дома»: Президент Южной Кореи продал квартиру и остался без жилья
«У меня теперь нет дома»: Президент Южной Кореи продал квартиру и остался без жилья

Ранее Life.ru сообщал, что в начале мая Пентагон испытал «раздражающий Китай» комплекс Typhon. В ходе учений в Азии ракета стартовала из центральной части Филиппин, пролетела 995 км и через 61 минуту поразила цель.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Южная Корея
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar