МИД РФ: Размещение ракетного комплекса Typhon в Южной Корее повлечёт ответ

Россия даст адекватный ответ, если Республика Корея разместит на своей территории американский комплекс Typhon, который может использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью полёта до 2 тыс. км. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечёт за собой соответствующую реакцию», — предупредил дипломат в беседе с ТАСС.

Американский ракетный комплекс Typhon — это мобильная наземная пусковая установка, разработанная компанией Lockheed Martin. Она предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет SM-6 (Standard Missile-6) с наземных платформ.

Ранее Life.ru сообщал, что в начале мая Пентагон испытал «раздражающий Китай» комплекс Typhon. В ходе учений в Азии ракета стартовала из центральной части Филиппин, пролетела 995 км и через 61 минуту поразила цель.