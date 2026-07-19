Число раненных при смертельной атаке дрона ВСУ на автобус в Дубовом выросло

Число пострадавших после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Инцидент произошёл в посёлке Дубовое Белгородского округа. В результате удара погиб мужчина, ещё несколько пассажиров получили ранения.

Среди пострадавших оказалась 16-летняя девушка — её госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Двое мужчин находятся в городской больнице № 2 Белгорода, один из них — в тяжёлом состоянии. Ещё две пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что беспилотник атаковал пассажирский автобус в Дубовом. Экстренные службы прибыли на место, пострадавшим оказали помощь.