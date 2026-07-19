В НАТО назвали одно преимущество европейского ОПК над российским

Главным преимуществом Европы перед Россией, Китаем и Ираном является способность мобилизовать частный капитал. Об этом заявил основатель венчурной компании Lakestar и председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО Клаус Хоммельс в интервью Financial Times.К

По его словам, в момент, когда начинаются закупки, запускается маховик привлечения частных инвестиций, разработчики чувствуют признание и становятся частью экосистемы. Хоммельс признал роль американских венчурных фондов в поддержке европейских оборонных стартапов, но выступил за то, чтобы общее управление было европейским и в случае обострения ситуации приоритет отдавался интересам континента.

Он также назвал текущий год ключевым для оборонных стартапов, призвал европейские компании к слияниям для повышения конкурентоспособности и выступил за технологическую независимость от США, особенно в сфере искусственного интеллекта.

«Хватит верить в сказки американских технологических продавцов», — резюмировал Хоммельс.

Напомним, что при этом многие страны Европы лишены современной системы ПРО и только собираются её создавать. Тринадцатого июля в Париже Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции. В неё вошли Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания. Участники намерены развивать интегрированную систему ПРО с учётом боевого опыта Киева, объединив оборонные технологии, промышленный потенциал и научные разработки. По данным AP, проект долгосрочный и должен дополнить существующие национальные системы противоракетной обороны европейских стран.