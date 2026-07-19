Лобовое ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области унесло жизни 3 человек

На трассе «Новороссия» в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и Lada Priora. В результате аварии погибли три человека, четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель внедорожника 1976 года рождения на участке дорожных работ превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу через временную разметку, где столкнулся с Lada Priora. После удара обе машины съехали в левый кювет.

На месте погибли водитель Lada Priora (1980 г.р.) и пассажир Toyota (1997 г.р.). Ещё один пассажир Toyota (1975 г.р.) скончался в карете скорой. Водитель Toyota и три других пассажира (1975, 1963 и 1996 г.р.) госпитализированы с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи выясняют обстоятельства.

Ранее Life.ru рассказывал, что в аварии на трассе М-5 в Самарской области погибли трое человек, среди которых было двое детей. На дороге столкнулись три легковых автомобиля и один грузовик. После этого машины загорелись.