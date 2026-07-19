Глава МИД Украины приказывает ЕС ввести новые санкции против России после ошеломительного удара по Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнёров усилить санкционное давление на Москву, ускорить поставки средств противовоздушной обороны и разблокировать 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X после очередной массированной российской атаки.

«Нам нужно сокрушительное давление на Москву, чтобы положить конец этому террору. Не может быть никаких пауз в ужесточении санкций и изоляции России. 21-й пакет ЕС должен быть разблокирован сейчас», — потребовал глава украинской дипломатии.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям Киева и области, задействованным в выпуске ракет, комплектующих для дронов и обеспечении военной логистики. Среди поражённых объектов Минобороны назвало «Радионикс», «Спецоборонмаш», «Артём», «Меридиан» имени Королёва и «Оаклайн». Кроме того, удары пришлись по логистическому центру в Киевской области и топливным резервуарам в порту «Южный» под Одессой, а также по объектам, связанным с производством ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и компонентов для беспилотников.