Бактерия-убийца в кондиционерах: Вспышка болезни легионеров косит нью-йоркцев

Вторая жертва вспышки легионеллёза зафиксирована в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. О новом смертельном случае сообщила New York Post со ссылкой на главу городского департамента здравоохранения Алистера Мартина.

Трагедия произошла спустя сутки после того, как чиновники объявили о первой гибели от инфекции. В общей сложности подтверждено уже 72 случая заражения, более полусотни человек потребовалась госпитализация.

К вечеру субботы в стационарах оставались девять пациентов. В ходе проверки бактерии легионеллы обнаружили в 76 градирнях на Верхнем Ист-Сайде и ещё в одной — на Верхнем Вест-Сайде. По данным департамента, предписания по дезинфекции были выполнены к 16 июля, и очаг заражения, судя по всему, ликвидирован.

Впервые легионеллёз выявили в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона. Бактерия, попадая в дыхательные пути, вызывает симптомы гриппа и приводит к воспалению лёгких. Вакцины от неё не существует, но ранний диагноз и лечение определёнными антибиотиками позволяют снизить тяжесть заболевания и риск осложнений.

В июне в конголезской провинции Квилу за неполные три недели скончались 14 человек с симптомами неустановленной болезни. Больше всего смертей — в деревне Моколо-Биала, откуда жители уже начали уезжать, опасаясь заражения. У заболевших фиксируют сильную головную боль, рези в животе, боли в коленях и рвоту, а в ряде случаев летальный исход наступал в течение суток.