«Никто не предупредил»: 30 млн пчёл погибли в Сибири из-за пестицидов

В Красноярском крае погибли около 600 пчелосемей — примерно 30 млн насекомых. Пасечники связывают гибель с обработкой рапсовых полей пестицидами, о которой аграрии не предупредили заранее, как того требует закон. Об этом пишет SHOT.

Гибель пчёл на пасеке. Видео © Telegram / SHOT

Потери мёда могут составить до 18 тонн — одна семья даёт около 30 кг продукции в год. Гибель насекомых в регионе происходит не впервые: похожие случаи были в 2021, 2024 и 2025 годах в разных районах края, где погибли миллионы пчёл.

Пасечники требуют расследования и наказания аграриев за нарушение правил обработки полей. В прокуратуре пока не сообщили о возбуждении уголовного дела.

Владельцы пасек подали 18 заявлений в полицию и одно обращение в прокуратуру.

Кстати, пчёлы производят огромное количество продуктов помимо мёда. Ранее Life.ru рассказывал, что остальные пчелиные дары намного полезнее, хоть и обладают меньшей популярностью. К примеру, прополис считают природным антибиотиком при простудах.