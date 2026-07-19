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19 июля, 09:27

Бастрыкин затребовал доклад по делу о незаконной работе косметолога в Москве

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нелегальной деятельности косметолога в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий сюжет вышел в эфире правовой программы на федеральном телеканале.

«Вышел сюжет о том, что в Москве косметолог без медицинского образования продолжает осуществлять незаконную практику, несмотря на то, что её действиями клиентам был причинён вред здоровью», — говорится в сообщении.

Также известно, что она нападала на сотрудников телеканала во время выполнения ими редакционного задания.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении на Ставрополье
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Ранее стало известно о «докторе смерть» из Москвы, которую обвиняют в смерти пациентки во время процедуры липосакции. Она предстанет перед судом.

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