Маньячные письма и слежка: Пожилой охранник-лизун с судимостью держит в страхе россиянку

В Томске девушка обвинила в навязчивых ухаживаниях 65-летнего охранника бизнес-центра, где она работает мастером по эпиляции. Как рассказала Анастасия, сначала мужчина просто делал комплименты, дарил шоколадки, но потом его поступки стали грубее, навязчивее и больше напоминали выходки маньяка.

По словам девушки, она никогда не воспринимала пенсионера всерьёз и лишь отшучивалась на его знаки внимания. Однажды он в лоб заявил ей, что хочет жениться и даже сунул в руку избраннице ключи, сказав, что это от его квартиры. Получив отказ, пожилой ловелас сменил тактику обольщения.

Мужчина начал отправлять ей письма с интимными намёками и рассказывать о личной жизни. Он открыто говорил ей, что давно не имел никаких связей с женщинами и мечтает о кунилингусе. Пенсионер стал подолгу стоять возле кабинета, где работает Анастасия, и сверлить её взглядом. И, наконец, он попытался найти её контакты через клиенток, карауля женщин у входа в ТЦ.

Ситуация стала ещё тревожнее после того, как девушка узнала о судимости мужчины. По её словам, он провёл в местах лишения свободы около 12 лет. Сейчас Анастасия старается избегать встреч с пенсионером и предупреждает знакомых о происходящем, пишет Baza.

Ранее Кемеровский суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в изнасиловании 78-летней матери. Судья учёл наличие достаточных данных, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию.