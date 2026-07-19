«Очень мощный удар»: В Норвегии указали на молниеносную ответку по Киеву за атаки ВСУ

Массированный удар российских военных по Киеву стал ответом на атаку украинских вооружённых формирований по гражданским объектам в Подмосковье, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, по сообщениям, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку», — написал эксперт в соцсети X. По его данным, целями стали логистические и промышленные объекты украинской столицы.

Ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по украинской военной инфраструктуре. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по оборонным предприятиям Киева и области. Под поражение попали заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш», «Артём», «Меридиан» имени Королёва и «Оаклайн», а также логистический центр и топливные резервуары в порту «Южный» под Одессой. Целями стали мощности, задействованные в производстве ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и комплектующих для БПЛА.