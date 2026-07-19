Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе сил ПВО в ночь на 19 июля. Уничтожено 140 беспилотников, в том числе в акваториях Чёрного и Азовского морей.