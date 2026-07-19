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19 июля, 10:03

Корабль пустыни в бетонном плену: Казахстанские спасатели достали неосторожного верблюда из колодца

В Казахстане спасли верблюда, провалившегося в канализационный колодец

Обложка © Telegram / 112 KZ

Обложка © Telegram / 112 KZ

В Кызылординской области верблюд провалился в канализационный колодец за пределами частного дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Операция по спасению. Видео © Обложка © Telegram / 112 KZ

Инцидент произошёл в городе Арал на улице Е. Ормаганбетова. На место оперативно прибыли сотрудники ведомства, которые с помощью спецтехники и оборудования успешно извлекли животное.

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В Китае дрон спас кота, который застрял на дереве во время наводнения

На дня похожая ситуация случилась в Подмосковья. В Павлово-Посадском округе спасатели вытащили из заброшенного бассейна на берегу озера Орлево целое семейство диких кабанов — двух взрослых особей и десять поросят. Оказавшихся в западне животных заметили грибники, которые и вызвали специалистов.

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Юрий Лысенко
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