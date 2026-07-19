Корабль пустыни в бетонном плену: Казахстанские спасатели достали неосторожного верблюда из колодца

В Кызылординской области верблюд провалился в канализационный колодец за пределами частного дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Операция по спасению. Видео © Обложка © Telegram / 112 KZ

Инцидент произошёл в городе Арал на улице Е. Ормаганбетова. На место оперативно прибыли сотрудники ведомства, которые с помощью спецтехники и оборудования успешно извлекли животное.

На дня похожая ситуация случилась в Подмосковья. В Павлово-Посадском округе спасатели вытащили из заброшенного бассейна на берегу озера Орлево целое семейство диких кабанов — двух взрослых особей и десять поросят. Оказавшихся в западне животных заметили грибники, которые и вызвали специалистов.