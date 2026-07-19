ПВО Москвы отбила атаку уже 8 дронов ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. После уничтожения воздушных целей специалисты оперативных служб приступили к обследованию мест падения фрагментов.

«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере «Макс».

Таким образом, сегодня на подлёте к Москве сбили восемь дронов. Собянин менее получаса назад объявил об уничтожении 5 БПЛА.