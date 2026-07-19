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19 июля, 10:10

ПВО Москвы отбила атаку уже 8 дронов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. После уничтожения воздушных целей специалисты оперативных служб приступили к обследованию мест падения фрагментов.

«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере «Макс».

Таким образом, сегодня на подлёте к Москве сбили восемь дронов. Собянин менее получаса назад объявил об уничтожении 5 БПЛА.

Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии
Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии

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Андрей Бражников
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