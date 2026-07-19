«Газель» влетела в буфер на МКАД у Боровского шоссе, перевернулась и загорелась
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На Московской кольцевой автодороге произошло серьёзное ДТП с возгоранием машины. Об инциденте проинформировали в столичном Департаменте транспорта.
Момент аварии. Видео © Дептранс Москвы
Водитель грузовой «Газели» наехал на разделительный буфер в районе пересечения с Боровским шоссе. От удара транспортное средство загорелось.
Накануне смертельная авария унесла жизнь инспектора ДПС в Подмосковье. На седьмом километре дороги «Шебанцево — Голубино — Глотаево» иномарка под управлением 54-летнего водителя врезалась в служебный мотоцикл 33-летнего лейтенанта полиции Михаила Тихонова из Домодедово, служившего в органах с июня 2019 года. Находившийся при исполнении полицейский скончался от полученных травм.
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