Мать с трёхмесячной дочкой ушли из дома в Пивоварихе и бесследно исчезли

В Иркутской области полиция разыскивает 34-летнюю Юлию Дудалеву и её 3-месячную дочь Валерию. Они ушли из дома в посёлке Пивовариха, но так и не вернулись. Ориентировку с фото публикует региональный отдел МВД.

«Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» обратилась жительница поселка Пивовариха. Она сообщила, что её 34-летняя дочь вместе с 3-месячной внучкой ушла из дома, расположенного на улице Степной, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — уточнили в ведомстве.

Женщина была одета в зелёные брюки и пиджак, на ногах — серебристые босоножки. Рост пропавшей — около 176 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза серые. Полиция просит всех, кто видел мать с дочкой, обратиться по телефону 8-3952-21-26-26 (дежурная часть в Иркутске).

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области разыскивают девятилетнего Кирилла, который ушёл гулять вечером 10 июля и до сих пор не вернулся домой. О пропаже ребёнка сообщили волонтёры поисковых отрядов.