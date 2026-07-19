Крошечный хищник оказался древнейшим известным предком тасманийского дьявола

Учёные обнаружили древнейшего известного предка тасманийского дьявола и сумчатых куниц. Им оказался крошечный хищник, живший около 23 миллионов лет назад. Результаты открытия сообщает журнал Australian Zoologist.

Новый вид получил название Miyumba chrisdickmani. Его описали по шести ископаемым фрагментам челюстей, найденным исследователями. Несмотря на грозное родство с современными хищными сумчатыми, древний зверёк был совсем небольшим. Его масса составляла всего около 30 граммов.

Открытие позволило учёным отодвинуть историю семейства, в которое входят тасманийские дьяволы и сумчатые куницы, более чем на пять миллионов лет назад. Исследователи считают, что находка поможет лучше понять, как развивались эти необычные животные и какие изменения происходили с ними на протяжении миллионов лет.

Ранее учёные выяснили, как царица землекопов мешает остальным особям размножаться. Открытие сделано в июле 2026 года международной группой учёных под руководством доктора Гари Левина. Самка просто источает специальный запах, который убивает репродуктивную функцию «соперниц».