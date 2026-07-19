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Регион
19 июля, 11:14

Зеленского уличили в попытке уйти от плана «Качки-Кос» из-за увольнения вице-премьера

Депутат Рады Железняк: Зеленский не хочет выполнять договорённости с Европой

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что увольнение вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качки связано с нежеланием Владимира Зеленского выполнять ранее данные обещания. Своим мнением нардеп поделился в соцсети.

По словам парламентария, Качка регулярно напоминал главе государства о необходимости принять так называемый пакет Качки-Кос. Железняк считает, что после ухода чиновника власти могут отказаться от дальнейшего продвижения этих законопроектов. Речь идёт о документах, которые предусматривают изменение полномочий Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований, а также расширение возможностей НАБУ и САП.

«Знаете, почему же уволили Тараса Качку с должности вице-премьера по евроинтеграции? Официальной версии причин отставки Банковая так и не озвучила. Но хронология красноречива: человек, который публично уверял партнёров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушёл. Без объяснений», — говорится в тексте Железняка.

Нардеп добавил, что «смена фамилии в правительстве» ничем не поможет Зеленскому, и Евросоюз всё равно будет требовать выполнить договорённости.

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Напомним, украинские власти довели до полной реализации только 15% реформ из всего объёма требуемых к исполнению после согласования их перечня с Евросоюзом, а значит решение о вступлении страны в состав объединения будет носить политический характер. Неофициальное название плана — «10 пунктов Качки-Кос». Тарас Качка — тперь уже бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции, Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения.

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Татьяна Миссуми
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