Фицо: Из-за смены премьера Украины консультации со Словакией могут быть отложены

Совместное заседание правительств Словакии и Украины может быть сдвинуто на более поздний срок из-за кадровых перестановок на Банковой. Такую вероятность допустил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Видеообращение с этим заявлением он опубликовал в социальной сети.

Словацкий лидер связал возможный перенос с изменениями в украинском правительстве. По словам Фицо, именно это обстоятельство с большой долей вероятности повлияет на согласованные ранее сроки.

Напомним, Верховная рада 16 июля утвердила Сергея Корецкого в качестве нового премьер-министрома Украины. За кандидатуру бывшего главы «Нафтогаза» проголосовали 289 депутатов. На этом посту он сменил Юлию Свириденко, отправленную в отставку Владимиром Зеленским в рамках обновления правительства.