Робокоп на четырёх лапах поймал должника по алиментам и осуждённого, сбежавшего из-под домашнего ареста

В Казахстане впервые использовали робособаку с искусственным интеллектом для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в Карагандинской области, сообщила пресс-служба департамента полиции региона. 17–18 июля праздничные мероприятия в честь Дня металлурга собрали более 115 тысяч человек.

Служебные робособаки интегрированы с полицейскими базами данных и способны в реальном времени распознавать лица, находящиеся в поле зрения. Во время патрулирования робот выявил четырёх нарушителей: гражданина, уклонявшегося от уплаты алиментов, двух должников, а также ранее судимого мужчину, нарушившего судебное ограничение на пребывание вне жилища.

К каждому из них сотрудники полиции применили предусмотренные законом меры. Опыт признан успешным и может быть распространён на другие регионы Казахстана.

Ранее сообщалось, что минцифры планируют получить новые полномочия по регулированию искусственного интеллекта, включая разработку законов, поддержку разработчиков, доступ к госданным, развитие дата-центров и подготовку кадров, что затронет около 28 тысяч компаний. Проект постановления расширяет функции ведомства в этой сфере.