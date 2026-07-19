«Не знаю, что произошло»: Алана Мамаева в шоке из-за суммы алиментов от бывшего мужа

Блогер Алана Мамаева рассказала подписчикам, что её бывший муж Павел Мамаев вдруг увеличил сумму алиментов, которую он перечисляет на обеспечение их общей дочери Алисы. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

Отвечая на вопрос о судебных разбирательствах с экс-супругом, блогерша призналась, что процесс продолжается, но ситуация с выплатами изменилась.

«Алименты последние пару месяцев выросли до 30 тысяч, а сегодня вообще 71 500. Уж не знаю, что произошло, но я удивлена», — написала Алана.

Вероятно, доходы Павла Мамаева увеличились, ведь недавно Life.ru рассказывал, что экс-футболист был утверждён в должности советника президента ульяновской «Волги». Там он должен будет искать пути развития для клуба, а также заниматься селекцией.