Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 11:57

«Не знаю, что произошло»: Алана Мамаева в шоке из-за суммы алиментов от бывшего мужа

Экс-супруга Павла Мамаева рассказала о резком росте алиментов до 71,5 тыс.

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Блогер Алана Мамаева рассказала подписчикам, что её бывший муж Павел Мамаев вдруг увеличил сумму алиментов, которую он перечисляет на обеспечение их общей дочери Алисы. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

Отвечая на вопрос о судебных разбирательствах с экс-супругом, блогерша призналась, что процесс продолжается, но ситуация с выплатами изменилась.

«Алименты последние пару месяцев выросли до 30 тысяч, а сегодня вообще 71 500. Уж не знаю, что произошло, но я удивлена», — написала Алана.

Адвокат Родригеза опроверг наличие у артиста долга по алиментам в 7 млн рублей
Адвокат Родригеза опроверг наличие у артиста долга по алиментам в 7 млн рублей

Вероятно, доходы Павла Мамаева увеличились, ведь недавно Life.ru рассказывал, что экс-футболист был утверждён в должности советника президента ульяновской «Волги». Там он должен будет искать пути развития для клуба, а также заниматься селекцией.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Алана Мамаева
  • Павел Мамаев
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar