В Электростали локализовали основной очаг пожара на складе

В Электростали локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. Сейчас силы МЧС тушат оставшиеся очаги, ведут проливку и разбор завалов с помощью спецтехники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«На территории складского комплекса силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал глава округа.

Также специалисты приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта воспитанников переведут в соседнее здание образовательного комплекса.