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19 июля, 11:58

В Электростали локализовали основной очаг пожара на складе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Электростали локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. Сейчас силы МЧС тушат оставшиеся очаги, ведут проливку и разбор завалов с помощью спецтехники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«На территории складского комплекса силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал глава округа.

Также специалисты приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта воспитанников переведут в соседнее здание образовательного комплекса.

Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии
Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим комплексам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. За шесть часов мониторинга передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга» не выявила превышений вредных веществ в воздухе Электростали и Богородского, отчитались в областном Минэкологии. По данным стационарных постов, все показатели укладывались в норму.

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Александра Мышляева
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