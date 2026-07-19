В России предложили ввести единую льготу на авиабилеты для пенсионеров

В России необходимо ввести единую льготу на авиабилеты на внутренние направления для граждан пенсионного возраста. Об этом заявил лидер Партии пенсионеров Эрик Праздников. По его словам, действующие скидки разрозненны — отдельные перевозчики проводят сезонные акции, а другие предлагают отдельные субсидированные рейсы.

«Однако гарантированного права на скидку для всех пенсионеров нет. Партия пенсионеров предлагает законодательно установить единый федеральный стандарт льготных авиаперевозок для всех пенсионеров России», — сказал политик.

По словам Праздникова, партия уже разработала несколько возможжных видов такой льготы. Наиболее опитимальным вариантом в «пенсионерах» видят в гарантированной скидке 30% для всех, кто получает выплаты по возрасту. Это сохранит баланс между интересами россиян и возможностями бюджета, а также существенно снизит стоимость перелёта и позволит пожилым путешестсвовать по стране, видиться с близкими и получать специализированную медпомощь, если она не доступна в родном регионе.

Такой подход не создаст чрезмерной нагрузки на перевозчиков, а государство сможет компенсировать затраты по аналогии с уже действующими программами субсидирования. Другой, более «социальный» вариант предполагает скидку в 50%, что особенно актуально для граждан старше 70 лет, инвалидов, жителей Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера, ветеранов труда и других льготников.

Третий вариант в партии считают наиболее справедливым. Речь идёт о дифференцированной модели, при которой скидка будет зависить от возраста. Например, пенсионерам до 70 лет — 30%, старше 70 лет — 50%, а тем, кому больше 80 лет — 75 или возможность раз в год летать бесплатно в любую точку России. При этом в любом из случаем Праздников считает важным также закрепить право пожилых на багаж и выбор места без дополнительной платы, пишет ТАСС.

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