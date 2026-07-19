«Использованный материал»: Украине открыли глаза на предательство НАТО

Западные публикации о возможных проблемах с выделением обещанной помощи Украине показывают, что страны НАТО могут пересматривать прежний уровень поддержки Киева. Такое мнение высказал турецкий политический аналитик Неджат Сезгин, комментируя данные о том, что обещание альянса предоставить Киеву 140 млрд евро в течение двух лет может оказаться невыполнимым.

«Это означает, что НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал», — резюмировал эксперт в комментарии РИА «Новости».

Сезгин поставил под сомнение реалистичность обещаний НАТО, отметив, что разрыв между громкими заявлениями и реальными возможностями становится всё заметнее. По его мнению, Украина перестаёт занимать прежнее место среди приоритетов военного блока.

На саммите НАТО в Анкаре лидеры стран альянса обязались выделить Киеву вооружение на 70 млрд евро в 2026 году и не менее 70 млрд — в 2027-м. Но швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, обещанные Украине 140 млрд евро на два года могут оказаться недостижимыми.