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19 июля, 12:32

В Иордании эвакуировали аэропорт и порт Акабы из-за угрозы безопасности

Обложка © Wikipedia / Berthold Werner

Обложка © Wikipedia / Berthold Werner

Власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе из-за реальной угрозы безопасности, сообщило посольство США. В заявлении дипмиссии говорится о «конкретной и достоверной угрозе», в связи с чем американским гражданам настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в эти районы.

«В связи с конкретной и достоверной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе. Мы настоятельно рекомендуем всем американцам воздержаться от поездок в их направлении», — говорится в сообщении посольства в X.

NYT: При атаках Ирана на Иорданию повреждены вертолёты США
NYT: При атаках Ирана на Иорданию повреждены вертолёты США

Ранее Life.ru сообщал, что двое американских военных погибли, а ещё один пропал без вести после иранских ударов по объектам США в Иордании. В ходе отражения комбинированной атаки баллистическими ракетами и беспилотниками силы США и их союзников понесли потери: четверо военных госпитализированы, несколько человек получили лёгкие ранения. Сегодня КСИР нанёс удары по двум американским объектам в Кувейте — беспилотники поразили склад боеприпасов в лагере Аль-Удейри и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, а также зафиксировано попадание по радару воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем. Иранские военные охарактеризовали произошедшее как акт двойного возмездия.

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Александра Мышляева
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