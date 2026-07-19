Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 13:00

Пьяный водитель снёс палатку с девушкой на пляже в Архангельской области

Обложка © VK / УМВД России по Архангельской области

Обложка © VK / УМВД России по Архангельской области

Пьяный водитель Belgee наехал на палатку на пляже острова Гривы в Архангельской области, где находилась 18-летняя девушка. Её госпитализировали, водителя задержали. Об этом сообщает региональное УМВД.

ДТП случилось в ночь на субботу. Около 01:15 водитель 1993 года рождения на Belgee при развороте въехал в палатку с 18-летней жительницей Архангельска. Девушку с травмами доставили в больницу Новодвинска.

Водитель был пьян. Его привлекли к ответственности за пьяную езду и ДТП с причинением вреда здоровью. Машину изъяли и поместили на штрафстоянку.

Лобовое ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области унесло жизни 3 человек
Лобовое ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области унесло жизни 3 человек

Ранее Life.ru рассказывал, как на трассе М-5 в Самарской области столкнулись три легковушки и грузовик, в результате чего погибли три человека, двое из них — дети. После столкновения машины загорелись.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar