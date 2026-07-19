Пьяный водитель снёс палатку с девушкой на пляже в Архангельской области

Пьяный водитель Belgee наехал на палатку на пляже острова Гривы в Архангельской области, где находилась 18-летняя девушка. Её госпитализировали, водителя задержали. Об этом сообщает региональное УМВД.

ДТП случилось в ночь на субботу. Около 01:15 водитель 1993 года рождения на Belgee при развороте въехал в палатку с 18-летней жительницей Архангельска. Девушку с травмами доставили в больницу Новодвинска.

Водитель был пьян. Его привлекли к ответственности за пьяную езду и ДТП с причинением вреда здоровью. Машину изъяли и поместили на штрафстоянку.

Ранее Life.ru рассказывал, как на трассе М-5 в Самарской области столкнулись три легковушки и грузовик, в результате чего погибли три человека, двое из них — дети. После столкновения машины загорелись.