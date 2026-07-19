Под охраной родителей: В Московском зоопарке показали редкого рыжего журавлёнка

В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля. Его родителями стали опытная пара — самец Кореец и самка Сунагава, у которых это уже третье совместное потомство. Сейчас детёныш уже самостоятельно осваивает вольер «Японский дворик». Кадры публикует пресс-служба зоопарка.

В зоопарке Москвы повился птенец японского журавля. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Пол птенца пока неизвестен. Определить его можно только с помощью анализа крови, но сейчас такой необходимости нет. За малышом ухаживают оба родителя. Ещё до появления потомства они вместе подготовили гнездо из веток, травы, перьев и других материалов.

«Насиживание яйца длится примерно 29-30 дней. Затем появляется птенец, покрытый «детским» рыже-коричневым пухом. Он повсюду следует за мамой и папой. Родители кормят его и тщательно оберегают от пристального внимания», — поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас журавлёнка кормят четыре раза в день. В его рацион входят мясо, рыба, яйца, творог, специальный корм и насекомые. Родители измельчают пищу и передают её малышу из клюва.

Ранее в Новосибирском зоопарке появились первые щенки большеухой лисицы. Сейчас четыре малыша активно осваивают вольер. Они проводят много времени на улице, играют друг с другом и находятся под присмотром родителей.