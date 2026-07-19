От повода выпить до «опохмела» — один шаг: Как понять, что ещё не поздно самому бросить бутылку

Бытовой алкоголизм можно распознать на ранней стадии по ряду характерных признаков, пока человек ещё способен вернуться к нормальной жизни без кодировок. Об этом «Ленте.ру» рассказал нарколог Андрей Тюрин.

Самый ранний и точный маркер — рост толерантности: если раньше человек пьянел от 100 граммов водки или бокала вина, то теперь ему нужно вдвое больше.

«Также у человека исчезает рвотный рефлекс, потому что организм перестаёт защищаться от яда», — объяснил Тюрин.

Врач добавил, что насторожить должны и постоянные поиски поводов для выпивки (встречи, футбол, баня, тяжёлый день). Если предлог не находится, человек создаёт его искусственно.

Ещё один признак — потеря количественного контроля: человек планирует выпить бокал пива или 50 граммов коньяка, но не может остановиться. В число симптомов также входят провалы в памяти, враньё, изменение характера, запах перегара в будние дни и утреннее желание опохмелиться, заключил врач.

Ранее Life.ru рассказывал, что препараты для снижения веса способны снижать удовольствие от алкоголя и тягу к нему, так как влияют на дофаминовые центры в мозге. Эффект заметен у людей с алкогольной зависимостью, что даёт надежду на их применение в терапии.