Реактивные «Герберы» ударили по газоперерабатывающему заводу ВСУ под Харьковом
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ВС России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области, сообщило Минобороны. Атака проводилась с использованием реактивных ударных БПЛА «Гербера-4 Сикер».
«Нанесён удар <...> по газоперерабатывающему заводу противника в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об ударах по топливно-энергетической инфраструктуре на Украине, используемой в интересах ВСУ. Также в ночь на 19 июля поражены транспортные объекты и логистические центры.
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