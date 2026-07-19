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19 июля, 13:31

Реактивные «Герберы» ударили по газоперерабатывающему заводу ВСУ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

ВС России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области, сообщило Минобороны. Атака проводилась с использованием реактивных ударных БПЛА «Гербера-4 Сикер».

«Нанесён удар <...> по газоперерабатывающему заводу противника в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах по топливно-энергетической инфраструктуре на Украине, используемой в интересах ВСУ. Также в ночь на 19 июля поражены транспортные объекты и логистические центры.

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Матвей Константинов
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