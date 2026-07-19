Собчак поймала Холанда для селфи на показе D&G и узнала его прогноз на финал ЧМ

Ксения Собчак снялась в увеличивающем грудь наряде с норвежским футболистом Эрлингом Холандом, чьи кадры стали мемом на чемпионате мира. Журналистка узнала, на кого он ставит в финале мундиаля — Испанию или Аргентину. Пост появился в её телеграм-канале.

Фото © Telegram / СОБЧАК

Ведущая позировала рядом со спортсменом во время показа итальянского бренда Dolce & Gabbana в городе Таормина на острове Сицилия. Она выбрала атласное красное платье с чашками-конусами, дополнив образ чёрной кепкой и массивными винтажными украшениями Dolce & Gabbana — серьгами и ожерельем с крестами.

«Познакомилась с моделью Dolce&Gabbana на показе. Красивый. Губастенький. Явно увлекается футболом — говорит, сегодня какой-то важный матч, и выиграет Аргентина. Инфа 100%», — пишет Собчак.

Ранее нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признался, что следит за мемами о себе в интернете, которые ему часто присылают болельщики. Самым любимым видео спортсмен назвал ролик, где он обедает и пугается своего отражения в зеркале. Также Холанду понравился фрагмент из фильма «Белые цыпочки» с участием его и бразильца Жуниора Винисиуса.