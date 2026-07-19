Армия России поразила очередной логистический хаб ВСУ

Российские военные нанесли точечный удар по логистическому центру противника в Черниговской области. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Для поражения цели применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер». Объект располагался в населённом пункте Березна и использовался украинской стороной для доставки грузов военного назначения.

Ранее в ГСЧС Украины подтвердили, что в Бучанском районе Киевской области уничтожен логистический комплекс AMTEL площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Пламя охватило два складских корпуса, на тушение бросили более 200 спасателей, 73 единицы техники и три вертолёта. Огонь ликвидирован, но объект получил серьёзные повреждения.