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19 июля, 13:35

Армия России поразила очередной логистический хаб ВСУ

ВС РФ ударили «Геранью-4 Сикер» по логистическому центру ВСУ под Черниговом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли точечный удар по логистическому центру противника в Черниговской области. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Для поражения цели применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер». Объект располагался в населённом пункте Березна и использовался украинской стороной для доставки грузов военного назначения.

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Ранее в ГСЧС Украины подтвердили, что в Бучанском районе Киевской области уничтожен логистический комплекс AMTEL площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Пламя охватило два складских корпуса, на тушение бросили более 200 спасателей, 73 единицы техники и три вертолёта. Огонь ликвидирован, но объект получил серьёзные повреждения.

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Юрий Лысенко
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