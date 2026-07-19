Футболист Черышев отказался возвращаться в Россию из-за позиции по Украине

Бывший футболист сборной России Денис Черышев не захотел возвращаться в российский чемпионат из-за своей позиции по ситуации на Украине. Об этом заявил украинский тренер кипрского клуба «Красава» Дмитрий Чигринский в интервью YouTube-каналу Football Hub

По словам специалиста, игрок рассматривал вариант продолжения карьеры в России, однако в итоге решил остаться за границей. Черышеву сейчас 35 лет. В составе национальной команды он стал одним из заметных игроков домашнего чемпионата мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала. В начале 2026 года футболист перешёл в кипрскую «Красаву». Руководителем клуба является бывший игрок «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин*.

«Я знаю, что за последние годы, и также перед прошлым сезоном, до «Красавы», у него были предложения, у него была возможность вернуться в Россию, и он отказался однозначно. Я думаю, в том числе из-за его отношения и из-за его позиции. Думаю, у него и паспорт есть испанский, он вырос и много лет провёл в Испании. Это европейский человек», — поделился Чигринский.

Что касается Евгения Савина*, то это бывший футболист молодёжной сборной России, «Амкара» и «Крыльев Советов», ныне YouTube-блогер с миллионной аудиторией. Россию он покинул в мае 2022 года. С тех пор он неоднократно критиковал российские власти и СВО. В марте 2024 года против него возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сейчас Савин* живёт на Кипре. У него произошли проблемы с бизнесом в РФ.

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