Замглавы МИД России Андрей Руденко в беседе с журналистами заявил, что Токио должен сделать первый шаг к нормализации отношений, отказавшись от враждебного санкционного курса в отношении Москвы. Дипломат подчеркнул, что именно Япония с февраля 2022 года начала антироссийскую линию «в угоду западной солидарности» и продолжает её до сих пор.

«Поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония, что мы неоднократно излагали по дипломатическим каналам, а также в ходе бесед с японскими политическими деятелями», — отметил Руденко.

Россия неоднократно заявляла, что для возобновления межгосударственных контактов необходим подкреплённый предметными мерами отказ от антироссийского курса. В мае депутат правящей партии Мунэо Судзуки посетил Москву, после чего стороны допустили возможность встречи глав МИД на полях саммита АСЕАН в Маниле. Однако глава японского ведомства Тосимицу Мотэги отметил, что конкретных планов пока нет, пишет ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает сотрудничество японских производителей беспилотников с украинскими разработчиками боевых БПЛА как враждебный шаг, особенно в свете систематических террористических атак Украины на гражданские объекты России. Он подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает эти контакты, а поставки технологий, по мнению МИД, могут использоваться против мирных граждан, и Токио, таким образом, способствует этим действиям.