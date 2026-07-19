Хаменеи заявил, что подпись Трампа «лишена всякого доверия» из-за поведения США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что подпись президента США Дональда Трампа «лишена всякого доверия» из-за неоднократных нарушений мирного меморандума со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление опубликовано на странице Хаменеи в X.

«Повторные нарушения соглашения со стороны великого Сатаны* относительно меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами Ирана и США, вновь обнажили фундаментальную истину: подпись президента США совершенно ничего не стоит и лишена всякого доверия», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что американские удары поставили под угрозу работу крупнейшего торгового порта Ирана Бендер-Аббас. Атаки привели к повреждению мостов и железнодорожных путей, связывающих город с другими регионами страны. Через этот порт проходит значительная часть внешней торговли Ирана, а рядом расположена главная военно-морская база страны.

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