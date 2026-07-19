Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 14:04

Хаменеи заявил, что подпись Трампа «лишена всякого доверия» из-за поведения США

Моджтаба Хаменеи. Обложка © Gettyimages / Morteza Nikoubazl/NurPhoto

Моджтаба Хаменеи. Обложка © Gettyimages / Morteza Nikoubazl/NurPhoto

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что подпись президента США Дональда Трампа «лишена всякого доверия» из-за неоднократных нарушений мирного меморандума со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление опубликовано на странице Хаменеи в X.

«Повторные нарушения соглашения со стороны великого Сатаны* относительно меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами Ирана и США, вновь обнажили фундаментальную истину: подпись президента США совершенно ничего не стоит и лишена всякого доверия», — говорится в заявлении.

Трамп призвал включить Иран в «адские санкции» покойного Линдси Грэма* против РФ
Трамп призвал включить Иран в «адские санкции» покойного Линдси Грэма* против РФ

Ранее Life.ru писал, что американские удары поставили под угрозу работу крупнейшего торгового порта Ирана Бендер-Аббас. Атаки привели к повреждению мостов и железнодорожных путей, связывающих город с другими регионами страны. Через этот порт проходит значительная часть внешней торговли Ирана, а рядом расположена главная военно-морская база страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Движение сатанизм внесено в список террористических и экстремистских запрещено в России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar