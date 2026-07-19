В Госдуме анонсировали увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей

К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России должен достичь 35 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Светлана Бессараб.

«Мы поэтапно идём к этой величине», — отметила она.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России установлен на федеральном уровне в размере 27 093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом (22 440 рублей) увеличение составило 20,7%.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2027 году МРОТ в России может вырасти до 29–31 тыс. рублей. При этом Регионы могут устанавливать сами свои значения, но они должны быть не ниже федерального. От него зависят зарплаты, больничные и пособия.