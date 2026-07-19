«Сильно сдал»: Друг Сергея Шолохова раскрыл тайну его «отшельничества» перед смертью

Телеведущий Сергей Шолохов сильно переживал из-за смерти своей жены Татьяны Москвиной, которой не стало в 2022 году. После этого у него начались проблемы со здоровьем на фоне затянувшейся депрессии. Об этом говорят в окружении Шолохова.

«Та смерть, которая вызывает вскрик, как так, не может быть, почему?! Потом вспоминаешь, что Серёжа сильно сдал после ухода жены, Татьяны Москвиной, редко улыбался, стал совсем тихим, вообще, казалось, потерял интерес ко всему», — написал в соцсети фотограф Геннадий Авраменко, хорошо знавший журналиста.

Напомним, журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Он получил широкую известность благодаря мему «Ленин — гриб». Также под его началом стала популярной передача «Тихий дом».