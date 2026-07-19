Комик Илья Соболев назвал своего фаворита в финале ЧМ-2026, но ошибся с датой, командой и турниром

Комик Илья Соболев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026, но есть нюанс — эта команда даже не участвовала в турнире. Своего фаворита юморист назвал в беседе с журналистами на VK Fest в Москве.

К слову, для Ильи Соболева есть прекрасная новость, как для ярого болельщика «Зенита». Как раз вчера петербургский клуб установил рекорд, в десятый раз завоевав Суперкубок России, после того как переиграл московский «Спартак» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью: на гол люксембуржца Мартинса зенитовцы ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти на восьмой добавленной минуте, а в послематчевой лотерее форвард же реализовал решающий удар — 4:2. Для Сергея Семака этот Суперкубок стал шестым в тренерской карьере и пятнадцатым трофеем в целом.