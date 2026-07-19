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19 июля, 14:24

Комик Илья Соболев назвал своего фаворита в финале ЧМ-2026, но ошибся с датой, командой и турниром

Комик Илья Соболев ответил, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Илья Соболев. Обложка © Telegram / Илья Соболев

Илья Соболев. Обложка © Telegram / Илья Соболев

Комик Илья Соболев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026, но есть нюанс — эта команда даже не участвовала в турнире. Своего фаворита юморист назвал в беседе с журналистами на VK Fest в Москве.

Илья Соболев — о финале ЧМ-2026. Видео © Life.ru

«Я буду болеть только за «Зенит»! Они играют? Видимо они где-то оступились... Наверное, в полуфинале», — пошутил артист.

Соболев спровоцировал стычку игроков в концовке матча за Суперкубок России
Соболев спровоцировал стычку игроков в концовке матча за Суперкубок России

К слову, для Ильи Соболева есть прекрасная новость, как для ярого болельщика «Зенита». Как раз вчера петербургский клуб установил рекорд, в десятый раз завоевав Суперкубок России, после того как переиграл московский «Спартак» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью: на гол люксембуржца Мартинса зенитовцы ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти на восьмой добавленной минуте, а в послематчевой лотерее форвард же реализовал решающий удар — 4:2. Для Сергея Семака этот Суперкубок стал шестым в тренерской карьере и пятнадцатым трофеем в целом.

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Юрий Лысенко
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