Два сотрудника спасли десятки коллег при атаке БПЛА на склад в Котовске

Двое сотрудников распределительного центра в Котовске Тамбовской области — Павел Жмылев и Андрей Николаев — спасли десятки людей во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тамбовского муниципального округа.

«Благодаря чётким действиям старшего модуля «приёмка» Павла Жмылева и его коллеги Андрея Николаева удалось спасти десятки жизней», — говорится в сообщении.

Мужчины оперативно собрали сотрудников и вывели их в безопасное место в момент удара БПЛА.