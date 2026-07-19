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Регион
19 июля, 14:23

Два сотрудника спасли десятки коллег при атаке БПЛА на склад в Котовске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое сотрудников распределительного центра в Котовске Тамбовской области — Павел Жмылев и Андрей Николаев — спасли десятки людей во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тамбовского муниципального округа.

«Благодаря чётким действиям старшего модуля «приёмка» Павла Жмылева и его коллеги Андрея Николаева удалось спасти десятки жизней», — говорится в сообщении.

Мужчины оперативно собрали сотрудников и вывели их в безопасное место в момент удара БПЛА.

Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии
Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии

Напомним, в ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины нанесли удары по логистическим объектам, расположенным в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. В течение шести часов после этого мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» проводила мониторинг состояния воздуха в Электростали и Богородском, и по результатам проверки не было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

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Анастасия Никонорова
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