Никакого карантина: Батюшка объяснил, можно ли отдавать вещи покойного в первые сорок дней

Народная примета, запрещающая трогать имущество усопшего до роковой даты, не имеет под собой церковной основы. Об этом рассказал настоятель Никольского храма протоиерей Александр Трушин подчеркнув, что православная традиция подобных табу не знает.

По его словам в комментарии интернет-изданию Regions.ru, ни раздача одежды, ни ремонт в комнате умершего церковью не возбраняются. Более того, первые сорок дней священнослужитель назвал самым подходящим временем для дел милосердия. Вещи покойного стоит передать нуждающимся, а накормить голодного — значит оказать реальную духовную поддержку душе усопшего.

Трушин пояснил, что добрые поступки, совершённые в этот период, становятся одной из форм молитвы. Сороковой день действительно имеет особое религиозное значение, однако сосредоточиться следует не на надуманных ограничениях, а на помощи ближним.

Ранее священник Владислав Береговой напомнил, что с нательным крестом обычно не разлучаются до смерти. По его словам, ребёнку для крещения покупают небольшой крестик, который носят лет до школы, а затем заменяют на новый. Но если в семье есть реликвия, передаваемая уже пятому поколению, её тоже можно надеть — церковного запрета на это нет.