В прифронтовом конструкторском бюро центра «Просвет» инженерных войск разработали устройство «Гравицаппа» для дистанционного снятия самодельных взрывных устройств, противопехотных мин и эвакуации утерянных дронов с передовой. Об этом сообщил начальник центра с позывным Арес в эфире телеканала «Звезда».

«Гравицаппа» позволяет безопасно эвакуировать сбитые беспилотники из районов, к которым невозможно приблизиться из-за минной опасности или огня противника. В ходе испытаний устройство захватило нажимную мину и перенесло её в безопасное место для обезвреживания. Конструкция была создана по запросам военнослужащих, работающих на передовой.

Разработчики также предлагают использовать «Гравицаппу» для размещения дронов-«ждунов» на деревьях: аппарат закрепляется на ветке, а после обнаружения цели освобождается и атакует. Это позволяет экономить заряд аккумуляторов и повышает эффективность применения беспилотников. Устройство прошло несколько этапов испытаний. Центр «Просвет» появился в 2025 году как полевая лаборатория и выполняет функции центра беспилотных технологий для группировки войск «Север».

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что российские инженеры продолжат модернизировать все виды противовоздушной обороны. Он отметил широкое применение киевским режимом самолётных БПЛА, что требует особого внимания властей РФ.