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19 июля, 14:45

Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске

Обложка © VK / Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Обложка © VK / Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В Кировске ликвидировали последствия ДТП с пассажирским микроавтобусом. Авария произошла днём 19 июля на улице Солнечная у дома №19 — маршрутная «Газель» съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области

На месте работали дежурные ПЧ-30 и спасатели МАКАСЦ. Специалисты они оградили зону, отключили аккумулятор и собрали информацию о произошедшем. Два человека пострадали, их госпитализировали. Причины ДТП устанавливает Госавтоинспекция.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае автобус с 29 детьми съехал в кювет по пути в лагерь. 70-летний мужчина за рулём не справился с управлением. К счастью, никто из ребят не пострадал к ходе аварии.

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Владимир Озеров
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