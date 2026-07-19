Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске

В Кировске ликвидировали последствия ДТП с пассажирским микроавтобусом. Авария произошла днём 19 июля на улице Солнечная у дома №19 — маршрутная «Газель» съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области

На месте работали дежурные ПЧ-30 и спасатели МАКАСЦ. Специалисты они оградили зону, отключили аккумулятор и собрали информацию о произошедшем. Два человека пострадали, их госпитализировали. Причины ДТП устанавливает Госавтоинспекция.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае автобус с 29 детьми съехал в кювет по пути в лагерь. 70-летний мужчина за рулём не справился с управлением. К счастью, никто из ребят не пострадал к ходе аварии.