«Два месяца боролись»: Стала известна причина смерти Андрея Бурлака

Музыкальный журналист Андрей Бурлака скончался из-за последствий тяжёлого инсульта, который он перенёс в мае. Об этом сообщила его семья РИА «Новости».

«У Андрея Петровича 20 мая был тяжёлый инсульт. Два месяца боролись за восстановление, но, к сожалению, сегодня в 5 утра он умер», — рассказала собеседница агентства.

О дате и месте прощания и похорон семья сообщит позднее.

Напомним, в Петербурге на 71-м году жизни скончался Андрей Бурлака — музыкальный журналист, историк и летописец отечественного рока. Бурлака пришёл в рок-журналистику в те времена, когда это занятие считалось скорее увлечением, но именно он сумел превратить его в дело жизни и добился в этом признания.