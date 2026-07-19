Президент США Дональд Трамп в Truth Social поддержал планы нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Американский лидер заявил, что жители Абердина «танцуют на улицах» из-за этого решения.

«Благодаря этому Соединённое Королевство превратится из нищей страны в одну из богатейших в мире», — написал Трамп, назвав месторождение в Северном море одним из крупнейших источников высококачественной нефти с запасами на сотни лет вперёд.

Трамп также отметил, что ходят слухи о намерении Британии демонтировать «старые и уродливые ветряные мельницы» над Абердином. Он назвал это «важным событием», которому все будут рады.

Напомним, что самым вероятным преемником Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании называют экс-мэра Манчестера Эндрю Бернэма. Но смена премьера не приведёт к смягчению политики в отношении России, считают эксперты, поскольку британский истеблишмент настроен против России независимо от партии.